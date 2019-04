Una delle principali note dolenti per quanto riguarda il nuovo Samsung Galaxy S10 Plus è stato il tanto discusso sensore di impronte digitali in-display. Rispetto agli altri top di gamma, molti utenti hanno lamentato di averlo trovato lento e poco reattivo, senza contare che in molti casi risulta difficile da individuare sul display.

Ora che il dispositivo è ormai arrivato nei negozi, le segnalazioni degli utenti non si sono fatte aspettare: c’è di positivo che Samsung, a quanto pare, non si è mostrata insensibile al malcontento dei propri clienti, dal momento che proprio in questi giorni sta rilasciando una patch per Samsung Galaxy S10 e S10 Plus che potrebbe andare a migliorare le prestazioni del sensore, per renderlo più veloce e più efficiente di quanto non sia adesso.

In arrivo un aggiornamento per risolvere il problema

L’aggiornamento, che riguarderà principalmente il software biometrico, conterrà la nuova patch e sarà distribuito tramite il Galaxy Store; questo vuol dire che non ci sarà modo per gli utenti di scaricare ed installare manualmente l’aggiornamento, ma bisognerà attendere che esso compaia sullo store dedicato.

Il dubbio sorge spontaneo: la patch andrà davvero a migliorare la reattività del sensore di impronte digitali? Allo stato attuale è difficile fare previsioni, anche se molti utenti su Reddit, che hanno già potuto usufruire della patch, sembrano aver accolto la novità con favore; ma c’è sempre il rischio che alcuni utenti cadano vittime di una sorta di “effetto placebo“, in virtù del quale potrebbero non riscontrare alcun miglioramento sostanziale, anche solo perchè “scottati” da questo inconveniente e quindi rispondere “per partito preso“.

Indipendentemente dal modo in cui questa patch andrà ad intervenire su questa problematica, che possa o meno risolvere il problema, un elemento comunque molto significativo è che Samsung non si sta mostrando insensibile al proprio pubblico e non ne sta ignorando le istanze, dal momento che sembra stia facendo di tutto per andare incontro alla propria utenza ed offrirle la migliore esperienza possibile.