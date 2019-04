L’azienda della mela morsicata sembra essere pronta per la produzione di un nuovo iPhone. Il piccolo smartphone ispirato ad iPhone 5S, iPhone SE, mandato in pensione qualche mese fa da Apple potrebbe avere un trionfante successore. Parliamo di quello che nelle scorse ore è stato definito iPhone XE. Questo avrà delle interessanti caratteristiche.

Sono stati molti i fan della mela morsicata che hanno avuto da ridire quando Apple ha deciso di rimuovere dal mercato il piccolo iPhone SE. Ricordiamo che questo, a distanza di qualche anno dalla sua uscita, risulta essere ancora un valido prodotto. E’ molto tempo che gli utenti chiedono a Cupertino un successore. Questo potrebbe arrivare molto presto.

Apple: ecco come sarà iPhone XE

Ebbene sì, pare che iPhone XE sarà il tanto atteso successore di iPhone SE. A confermarlo, numerose fonti vicine all’azienda della mela morsicata. Da come si può intuire dal nome, questo sarà ispirato agli ultimi modelli della casa. Lo smartphone sarà, infatti, dotato di un display a tutto schermo simile a quello di iPhone X. Ciò permetterà di avere uno smartphone dalle dimensioni ridotte ma con un display decisamente più grande.

Per quanto riguarda le caratteristiche, pare che questo ricalcherà quelle che sono le feature di iPhone XR. Si parla, infatti, di chip A12 Bionic, fotocamera da 12 Megapixel e Face ID. Il design dovrebbe continuare ad ispirarsi a quello di iPhone 5S. Il costo del prodotto rappresenterà un importante punto di forza. Pare, infatti, che questo si aggirerà intorno ai 550 euro. Il lancio è previsto per i prossimi mesi. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.