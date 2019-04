Epic Games ha rilasciato da qualche giorno un nuovo aggiornamento di Fortnite. Parliamo del già citato update 8.30. Questo ha generato opinioni contrastanti all’interno della community. Pare, infatti, che molti utenti si aspettavano che l’azienda decidesse di reintrodurre la feature che dava 50 punti vita a chiunque facesse un’eliminazione. Nonostante ciò, non vuol dire che interessanti novità non siano in arrivo.

Nelle scorse ore, i dataminer sono riusciti a scovare all’interno dei codici dell’ultimo aggiornamento un nuovo oggetto. Stiamo parlando di quella che Epic Games definisce “Bomba Ombra“. Questa sarà un’arma che molto probabilmente vedremo apparire all’interno del battle royale nei prossimi giorni. Scopriamo i primi dettagli in merito.

Fortnite: come funzionano le Bombe Ombra?

Come al solito, il merito delle anticipazioni riguardante il famoso battle royale di Epic Games va tutto ai dataminer. Questi si sono impegnati duramente nelle scorse ore per estrapolare più informazioni possibili in merito alle nuove aggiunte all’interno del gioco. Sembra che le Bombe Ombra saranno delle nuove “armi” in uscita questa settimana. Parliamo di un oggetto abbastanza interessante. Questo dovrebbe essere l’evoluzione di un qualcosa già visto su Fortnite.

Ebbene sì, i dataminer sono riusciti a scovare all’interno dei codici il suono che queste bombe dovrebbero fare all’interno del game. Pare che i suoni siano molto simili a quelli emessi dai cristalli presenti qualche mese fa all’interno del gioco. Sembra che queste bombe abbiano la capacità di trasformare i giocatori in ombre per qualche secondo. Per ora, però, si tratta solamente di supposizioni. Per informazioni più certe bisognerà attendere.