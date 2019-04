Microsoft, per tre mesi alcuni account Outlook sono stati hackerati

Uno dei maggiori mezzi di comunicazione online sono senza dubbio le email. Esistono tutt’ora tantissime piattaforme online dove poter mandare e ricevere email senza limitazioni. Gmail, dell’azienda Google, per esempio, è la più utilizzata al momento.

La prima piattaforma ad essere stata creata però è stata Outlook, di Microsoft, tutt’ora ancora utilizzata da molti utenti, anche se meno rispetto agli inizi, visto la grande concorrenza.

Hackerati diversi account di Outlook

In questi giorni, l’azienda statunitense Microsoft ha rivelato che alcuni hacker hanno effettuato degli accessi irregolari in alcuni account Outlook, per un periodo abbastanza esteso che va dal 1 Gennaio 2019 al 28 Marzo 2019, quasi ben 3 mesi.

Gli account colpiti risultavano inaccessibili da utenti terzi. L’errore iniziale però è stato commesso dall’azienda stessa, a causa di un agente di Microsoft che ha dato il via all’attacco. Secondo quanto dice Microsoft, gli hacker hanno avuto accesso a mittenti e destinatari delle email, agli oggetti, ma non ai contenuti delle email stesse e degli alleati. Inoltre, non sono stati rubati dati come quelli per fare il login ed altre informazioni personali. L’azienda consiglia comunque, a chi è stato colpito, di cambiare password per sicurezza.

“I nostri dati indicano che le informazioni collegate agli account potrebbero essere state viste, ma Microsoft non ha indicazioni precise su come questi dati possano essere stati utilizzati”, ha riferito la compagnia, che sembra abbia contattato direttamente per email i soggetti colpiti da questa falla nella sicurezza. Intanto, è stata avviata un’indagine interna per capire come sia stato possibile ciò e dove rafforzare i sistemi di sicurezza.