Samsung rilascia un aggiornamento urgente per Galaxy S10 ed S10+

I lettori di impronte digitali in-display stanno iniziando a diventare la norma, nonostante la qualità dell’interazione sia meno affidabile della sua controparte fisica. Fortunatamente, sembra che alcuni aspetti possano essere migliorati tramite il software, poiché Samsung ha ora rilasciato un aggiornamento che migliorerà l’esperienza per la sua linea di smartphone Galaxy S10.

L’aggiornamento, che è stato notato dalla gente di GSMArena, è apparentemente un aggiornamento urgente, che arriva come notifica a comparsa dall’app Galaxy Store. Il download è abbastanza piccolo, arriva a 6.9 MB e non richiede un riavvio.

Non ci sono note allegate

Sfortunatamente, non ci sono note allegate che spieghino cosa sia esattamente migliorato ma, a giudicare dalla reazione della pubblicazione, sembra che il lettore di impronte digitali sia un po’ più scattante e reattivo.

La scorsa settimana è stato riferito che un’impronta digitale stampata in 3D potrebbe aggirare il lettore di impronte digitali trovato su Galaxy S10 e Galaxy S10 +. Poiché l’ultimo aggiornamento è definito come aggiornamento della sicurezza, c’è sempre la possibilità che Samsung abbia apportato miglioramenti al sensore, rendendo più difficile essere ingannati. Sfortunatamente, non abbiamo accesso a un’impronta digitale stampata in 3D per testarlo.

Se stai riflettendo sull’acquisto di un Galaxy S10, potresti controllare la recensione di Neowin sul Galaxy S10 +, dove l’editore senior Rich Woods lo descrive come “un dispositivo bello e piacevole da usare”, ma discute anche alcuni dei negativi quando si arriva ad utilizzare un dispositivo slick su base giornaliera. Se stai cercando qualcosa di un po’ più futuristico, potresti voler tenere d’occhio il Galaxy Fold.