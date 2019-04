Amazon Music, in arrivo la versione gratuita che sfida Spotify

Amazon sta pensando di rendere disponibile un abbonamento gratuito per gli utenti di Amazon Music, proprio come sulla piattaforma Spotify.

Con lo sviluppo e il diffondersi di Internet, anche il modo di ascoltare musica è completamente cambiato. Se prima si utilizzavano le radio, si compravano i dischi, si scaricavano canzoni e le si mettavano sugli mp3, ora esistono diverse piattaforme di streaming musicale online, tra cui senza dubbio la più famosa ed utilizzata è Spotify.

Una rivale di quest’ultima, Amazon Music, il servizio a pagamento della famosa piattaforma e-commerce, sembra che stia per lanciare anche la versione gratuita del servizio, proprio come Spotify.

Arriva Amazon Music gratuito

A riferire questa notizia è Billboard, citando fonti vicine all’azienda. Secondo i primi rumors, Amazon sta pensando alla creazione di un abbonamento gratuito per gli utenti che vogliono usufruire di Amazon Music. Ovviamente, un tipo di abbonamento porterà diverse restrizioni, come su Spotify, per esempio la riproduzione casuale, e anche numerose inserzioni di pubblicità, che permettono appunto di finanziare questo progetto.

Un’idea senza dubbio molto interessante, considerando che la maggior parte degli utenti di Spotify, per esempio, hanno abbonamenti gratuiti, con ben 116 milioni di utenti con abbonamento gratis, mentre 96 milioni hanno pacchetti a pagamento.Per il momento Amazon non ha rivelato il numero di abbonati al proprio servizio musicale, ma alcuni rapporti l’anno scorso hanno stimato la base di utenti a oltre 20 milioni di abbonati. L’arrivo della possibilità di attivare un account gratuitamente senza dubbio permetterebbe di aumentare i propri utenti ed essere un’ottima concorrenza contro il predominio di Spotify e contro la piattaforma sempre più crescente di Apple Music.