L’azienda della mela morsicata risulta essere molto interessata al campo della salute. Questa investe milioni di dollari ogni anno nella ricerca di tecnologie innovative volte a rendere i suoi prodotti dei veri e propri salvavita. Nel corso del tempo, Apple Watch si è migliorato fino a raggiungere risultati impressionanti sotto questo punto di vista. Nelle scorse ore, questo è riuscito, ancora una volta, a dimostrare tutto il suo potenziale.

Ebbene sì, nel corso dei mesi vi abbiamo parlato di una miriade di persone che sono state letteralmente salvate dallo smartwatch di casa Apple. L’ultima gamma, la Series 4, oltre a promettere tutte le funzioni monitoranti i parametri vitali del cuore, può anche rilevare le cadute. E’ proprio questa funzione che nelle scorse ore, è stata fondamentale per una donna ottantenne.

Apple Watch: ecco come uno smartwatch può salvarti la vita

Ebbene sì, lo smartwatch della casa della mela morsicata ha dimostrato, nelle scorse ore, di essere un ottimo prodotto per la salvaguardia della salute delle persone. Lo ha scoperto a sue spese una donna ottantenne di Monaco in Germania. Pare che la donna abbia avuto un mancamento e sia svenuta all’interno del suo appartamento. Apple Watch è riuscito a rilevare la caduta e ha prontamente chiamato i soccorsi.

Stando a quanto dichiarato dalla polizia, Apple Watch avrebbe inviato automaticamente le coordinate dell’abitazione della donna. Ciò ha fatto si che i soccorsi arrivassero in pochissimo tempo. Allo stesso tempo, lo smartwatch ha persino avvisato il figlio della donna. Per fortuna, la donna non ha subito nessuna ferita. I soccorritori si sono solamente limitati ad assisterla fino all’arrivo del figlio. Beh che dire, lo smartwatch di Cupertino ha fatto proprio un buon lavoro.