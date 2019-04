Sony ha recentemente depositato una domanda di brevetto “Spectator View Into An Interactive Gaming World Showcased In A Live Event Held In A Real-World Venue.” che per l’appunto significa “La vista di uno spettatore in un mondo di gioco interattivo presentato ad un evento live nel mondo reale”, il tutto lascia intendere un’idea di Sony di rivoluzionare il modo di assistere agli eventi live, il brevetto descrive l’utilizzo di una serie di telecamere per far percepire all’utente della realtà virtuale come se stesse partecipando al torneo.

I dettagli del brevetto

Il brevetto descrive come l’utente della VR vedrà il mondo che si sta giocando, le telecamere e i microfoni risulteranno incorporati nei sedili stessi con un sensore di prossimità nei per verificare se le persone reali sono sedute o meno, in modo da non utilizzare inutilmente i sedili a disposizione, il tutto infarcito da elementi digitali dinamici che circondano l’utente con l’aggiunta di soggetti in realtà aumentata nelle varie arene in grado di interagire con lo spettatore.

Un nuovo mondo per gli spettatori

Facebook e Valve hanno già attuato dei piani simili, Sony però sembra intenzionata a dare una netta demarcazione, creando un’implementazione tutta nuova in grado di attirare molti più utenti e invogliare all’acquisto del PSVR, non ci resta che aspettare e attendere la future novità.