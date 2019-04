Non ci sono più dubbi, la Dark Mode sulle applicazioni è diventata una moda. Negli scorsi mesi, infatti, abbiamo visto proliferare enormemente il numero di aziende che hanno deciso di introdurre una versione total black della propria app. Sembra proprio che la feature sia molto gettonata. Anche Apple potrebbe aggiungerla definitivamente sui suoi dispositivi con iOS 13. Nelle scorse ore, un noto colosso di internet ha deciso, anch’esso, di rendere disponibile la feature. Stiamo parlando di Facebook.

Ebbene sì, il social network blu di Mark Zuckerberg non poteva fare altro che seguire la massa. Nelle scorse ore, il colosso americano ha ufficialmente rilasciato per tutti la modalità Dark Mode di Messenger. Andiamo a scoprire insieme come si attiva.

Facebook: ecco come attivare la Dark Mode di Messenger

Era un po’ di tempo che Facebook pensava di introdurre all’interno della sua app Messenger una feature che rendesse il tema completamente nero. Ricordiamo che durante gli scorsi mesi sono comparsi online numerosi indizi di un lavoro dell’azienda in merito all’introduzione di una caratteristica di questo tipo. Finalmente, da poche ore, il tutto è divenuto ufficiale. Ma come si attiva la Dark Mode di Messenger?

La procedura da seguire per attivare la nuova feature di Facebook risulta essere molto semplice. Non bisognerà fare altro, infatti, che cliccare sulla propria foto profilo in alto a destra nella schermata delle chat. Una volta cliccata, si apriranno automaticamente le impostazioni dell’app. All’interno di queste comparirà una nuova voce chiamata appunto “Dark Mode“. Non dovete fare altro che attivare l’interruttore per vedere all’azione la nuova caratteristica. Per chi non avesse ancora l’app, Facebook Messenger è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play.