Epic Games risulta essere una delle case di videogiochi più chiacchierate del momento. Ovviamente, il merito di ciò va al suo prodotto di punta, Fortnite. Il videogioco, uscito nel 2017, ha visto una rapida ascesa fin dal suo lancio. A distanza di più di un anno, questo risulta essere ancora molto amato dai videogiocatori, basti pensare che il numero di iscritti attivi aumenta costantemente. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di scontare la modalità del videogioco che ha dato spunto al battle royale, Salva il Mondo.

Ebbene sì, pochi avranno sentito parlare di questa modalità. Salva il mondo è stato il primo prodotto lanciato da Epic Games sotto il nome “Fortnite”. Non si tratta di una modalità PvP ma di una PvE. A differenza del famoso battle royale, questo è a pagamento. Se avete intenzione di dargli una chance, questo è il momento giusto per farlo. Il gioco, infatti, è stato fortemente scontato per il periodo pasquale.

Fortnite: ecco i prezzi di Salva il Mondo

Epic Games ha presentato a sorpresa la promozione sul suo account twitter qualche giorno fa. Come al solito si tratta di un’offerta a tempo limitato. Gli sconti termineranno, infatti, il prossimo 23 aprile. Possiamo parlare di una vera e propria promozione di Pasqua. Ricordiamo che non è la prima volta che vediamo comparire sugli store la modalità Salva il Mondo in sconto. L’ultima volta che questa è stata scontata risale al periodo di San Valentino.

I pacchetti proposti dall’azienda sono differenti. Ricordiamo che le differenze stanno solamente in bonus e armi aggiuntive all’interno del gioco. Il pacchetto Standard viene proposto al 50%, 19,99 euro. Un ottimo prezzo per chi vuole affacciarsi al mondo di Fortnite. Il pacchetto Deluxe, anch’esso scontato del 50%, viene proposto al costo di 29,99 euro. A questi sono stati aggiunti due pacchetti che, però, non sembrano essere in sconto. Parliamo del Super Deluxe e della Limited Edition, rispettivamente proposti al costo di 59,99 e 74,99 euro.