Il famoso tipster Ishan Agarwal ha annunciato su Twitter di aver scoperto quando saranno esposti al pubblico i nuovi OnePlus: intorno al 14 maggio. L’OEM non ha però confermato; tuttavia, la data è in linea con il programma di lancio dello scorso anno. Secondo alcune indiscrezioni, quest’anno vedranno la luce più varianti del dispositivo in questione.

Le dichiarazioni

Agarwal dichiara che il successore,o probabilmente i successori, di One Plus 6T saranno esposti probabilmente intorno al 14 Maggio e che il nome del futuro modello di punta della casa sarà 7 Pro.

Se le dichiarazioni risultassero vere, significherebbero che OnePlus presenterà tre nuovi modelli tutti insieme, 7, 7 Pro e 7 Pro 5G, un netto cambiamento rispetto al passato che vedeva delle presentazioni in successione con variazioni in crescendo delle caratteristiche tecniche, cambiamento che però allinea OnePlus con le altre aziende in ambito smartphone (Huawei e Samsung) le quali hanno presentato tutti i modelli delle famiglie top insieme in un unico evento.

Resta da attendere

Non ci sono conferme riguardo quanto trapelato, non resta che attendere le mosse di OnePlus, la quale ha dimostrato già in passato di saper gestire più modelli contemporaneamente, però non dobbiamo soffermarci sul come e quando, il vero protagonista sarà il neonato smartphone della serie 7, non ci resta che attendere per provarlo e vedere se sarà in grado di soddisfare anche la fascia più esigente.