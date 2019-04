L’azienda della mela morsicata, Apple, sembra essere sempre più interessata alla sua gamma di tablet. Ad oggi, gli iPad presenti sul mercato sono ben cinque. Ciò altro non è che la dimostrazione di quanto il colosso di Cupertino voglia valorizzare il suo prodotto. La casa propone il tablet come un sostituto valido di un pc. Sembra che iOS 13 porterà iPad su un altro livello.

Nelle scorse ore, un noto sito americano ha confermato che il prossimo aggiornamento software di Cupertino sarà incentrato pienamente su iPad. L’azienda ha in serbo una serie di feature molto interessanti che non faranno altro che rendere il tablet un vero e proprio pc. Scopriamo quali sono i primi dettagli a riguardo.

Apple: ecco come iOS 13 cambierà il tablet di Cupertino

L’azienda della mela morsicata sta lavorando duramente per portare su iOS feature innovative dedicate ad iPad. Nelle scorse ore sono emersi i primi dettagli in merito a quelle che potrebbero essere le caratteristiche, esclusive per iPad, in arrivo su iOS 13. Pare che la funzione principale riguarderà il multitasking.

Sembra, infatti, che Apple stia lavorando ad una funzione che permetta di utilizzare differenti finestre allo stesso momento. Si tratterà di un’evoluzione della già presente Split Mode. Stando a quanto emerso, Apple aggiungerà con iOS 13 anche tutta una serie di particolari gesture. Al momento, però , non abbiamo informazioni precise a riguardo. Per avere ulteriori dettagli bisognerà aspettare le prossime settimane. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.