iOS 13 risulta essere l’aggiornamento software più atteso dell’anno. Questo sarà presentato ufficialmente durante il corso del WWDC che si terrà il prossimo giugno. Come al solito, Apple dedicherà un’intera presentazione per esporre tutte le più interessanti novità dell’update. Pare che quest’anno, il colosso di Cupertino abbia in mente qualcosa di davvero molto grosso. Tra le novità, infatti, dovrebbe esserci anche l’introduzione di una Dark Mode.

Ebbene sì, ne abbiamo parlato anche nelle scorse ore, la Dark Mode sta diventando una vera e propria moda. Ad oggi sono molte le case che hanno deciso di introdurre la funzione sulle loro piattaforme. Anche Apple potrebbe introdurla in iOS 13.

Apple: ecco i primi indizi riguardanti iOS 13

Nonostante manchi ancora del tempo per la presentazione ufficiale di iOS 13, sembra che questo sia già in fase di test finale. Nelle scorse ore, 9to5Mac ha rilasciato importanti notizie in merito alle possibili caratteristiche del nuovo aggiornamento. Sembra che a confermarle ci siano una serie di fonti molto vicine alla casa della mela morsicata.

Una delle novità principali del nuovo iOS 13 sembra essere la Dark Mode. Stando a quanto emerso, la funzione sarà attivabile su iPhone e iPad direttamente dalle impostazioni. Inizialmente, la feature sarà disponibile solamente per le app native. Molto presto, però, i vari sviluppatori potrebbero dare il supporto per utilizzarla anche sulle app di terze parti. La Dark Mode non sarà l’unica feature importante del nuovo iOS 13. Pare, infatti, che ci saranno molte novità riservate agli iPad. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.