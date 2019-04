Avete ricevuto delle chiamate da numeri sconosciuti e volete scoprire chi si trova dall’altra parte della comunicazione? Benissimo. Iniziamo dicendo che non è difficile. Non è roba da “smanettoni” e i metodi a disposizione sono accessibili a chiunque abbia un minimo di dimestichezza con computer e smart devices.

Sostanzialmente, le vie più semplici sono due: una che riguarda il gestore telefonico e le autorità pubbliche e l’altra, invece, riguarda un servizio reso disponibile online da terze parti.

Nello specifico

Il primo dei due sistemi preannunciati è legato ai gestori telefonici. Compilando un modulo online, è possibile attivare un servizio di nome Override che permette di scoprire chi vi sta chiamando con l’anonimo. La seconda possibilità, quella proposta da app di terze parti, è il servizio offerto da Whooming. Si tratta di un sito web (disponibile anche sotto forma di app) che ci permette ci scoprire il numero di chi stava dall’interfaccia dell’app/sito web dedicata/o.

Override

Questo servizio offerto da tutti gli operatori telefonici, in genere, ha costi relativamente elevati e non è disponibile per lunghi periodi ma soggetto a limiti di tempo (ad esempio due settimane e ogni operatore ha le sue opzioni, si stratta di un valore indicativo). La presentazione del modulo per la richiesta del servizio va accompagnata con una denuncia alle autorità pubbliche.

Whooming

Questa seconda possibilità è valutato molto bene da vari blog e giornali rinominati. Si tratta di un Sito Web (disponibile anche sotto forma di App) che, dopo aver ricevuto una chiamata anonima, indipendentemente se si risponde o meno, permette di scoprire il numero di chi stava chiamando dall’interfaccia dedicata disponibile sull’app/sito web

Interfaccia a cui dovremmo accedere dopo aver immesso i nostri dati ed aver associato il nostro numero di telefono all’account, tutto molto intuitivo comunque.

Attenzione però: perché Whooming promette di tracciare il vostro anonimo gratuitamente soltanto una volta, dopodiché il servizio sarà a pagamento, per info e prezzi visitate il sito.