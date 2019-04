Sono ore molto intense per il fenomeno videoludico di Epic Games, Fortnite. La casa del noto videogioco ha rilasciato da poche ore un aggiornamento importante per il suo battle royale. Domani, l’azienda farà luce su quelle che sono le sfide della settimana 8. Parliamo delle challenge che permetteranno di sbloccare il tanto atteso costume “Rovina”.

Nelle scorse ore, alcuni dataminer sono riusciti a trovare, all’interno dell’aggiornamento 8.30, dei codici riguardanti le sfide della settimana 8. Anche questa settimana, queste sembrano essere molto interessanti. In questo articolo andiamo ad elencarle una ad una.

Fortnite: ecco le possibili sfide della settimana 8 della stagione 8

Come al solito, le challenge settimanali saranno ben 7. Quattro saranno riservate ai possessori del Pass Battaglia, mentre 3 saranno aperte a tutti. Stando a quanto dichiarato dai dataminer, non mancheranno le sfide a fasi. Ce ne saranno ben due, una sarà la classica sfida che chiede di atterrare in diversi luoghi indicati, mentre la seconda chiederà di infliggere danni agli avversari.

La quarta challenge riguarderà i tanto famosi Rift. Bisognerà, infatti, utilizzarne ben 3 in differenti partite per portarsi a casa le stelle del Pass Battaglia. La quinta sfida chiederà di effettuare almeno tre eliminazioni con pistola. La penultima, invece, consisterà nel cercare ben 7 forzieri in diversi luoghi indicati. L’Ultima, risulta essere molto interessante. Pare, infatti, che questa riguardi la distruzione dei tanto famosi aereoplani. Ebbene sì, pare proprio che Epic Games si sia decisa a reintrodurre il veicolo su Fortnite. Ricordiamo che, trattandosi di semplici leak, alla loro uscita le sfide potrebbero presentare delle differenze. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.