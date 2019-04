Honor 20 Lite, ecco tutte informazioni che sappiamo sul nuovo device

Honor è un’azienda cinese molto interessante che produce principalmente smartphone di medio bassa-fascia. Anch’essa utilizza l’interfaccia utente EMUI, proprio come Huawei, visto che sono due aziende socie in collaborazione.

Il prossimo 21 Maggio a Londra, si terrà la presentazione ufficiale dei tre nuovi prossimi smartphone dell’azienda, l’Honor 20, l’Honor 20 Pro e l’Honor 20 Lite, di cui quest’ultimo è stato rivelato il prezzo di listino in questi giorni.

Ecco tutte le novità sull’Honor 20 Lite

Il dispositivo avrà un display da 6,2” Full HD+ con risoluzione 1.080 x 2.340 pixel. Per quanto riguarda il comparto hardware, abbiamo la CPU Kirin 710 octa-core, supportata da 4/6 Gb di RAM e da 64/128/256 Gb di memoria interna, in base al taglio che si decide di acquistare.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, abbiamo tre sensori posteriori, rispettivamente da 24, 8 e 2 megapixel, ed uno frontale da ben 32 mp. La batteria ha una capienza di 3400 mAh, che permette di arrivare a fine giornata anche con utilizzo intenso, ed il sistema operativo è ovviamente Android 9.0 Pie. La connettività presenta una porta micro-usb e non Type-C, come la maggior parte ormai degli smartphone di ultima generazione. Uno device, quindi, molto simile in generale al precedente Honor 10 Lite, ma che si differenzia principalmente per il miglior comparto di fotocamere.

In Cina, sarà possibile acquistarlo in ben tre colorazioni, il classico nero, poi blu e rossa a colorazione gradiente. Non si sa ancora, invece, quali colorazioni saranno disponibili in Europa dell’Honor 20 Lite. In questi giorni, infine, è emerso sul web il prezzo di lancio ufficiale, che dovrebbe coincidere con quello europeo, ovvero 279,90 euro.