PlayStation 5, ecco le prime informazioni sulla nuova console Sony

Nel corso degli anni, anche l’ambito videoludico si è notevolmente evoluto. I giochi sono sempre stati via via migliorati, sotto l’aspetto grafico, tecnico e delle modalità di gioco. Ma i grandi passi avanti sono stati fatti dalle console. Si è passati infatti dal piccolo GameBoy advance portatile e dalla PlayStation 1 alla Nintendo Switch e alla PlayStation 4, console di altissimo livello che permettono un’ottimale esperienza di gioco, e non solo.

Come già ben si sa, l’azienda Sony ha già confermato che uscirà la sua nuova console next generation, la PlayStation 5, di cui recentemente sono trapelate le prime informazioni online.

Ecco le prime info sulla PlayStation 5

Non sono moltissime le prime informazioni che si hanno a riguardo. Sicuramente al 100% non uscirà nel 2019, ma più probabilmente verso fine 2020/inizio 2021. La CPU è basata sulla terza generazione di AMD Ryzen e contiene un Zen 2 7 nanometri da otto core, mentre la GPU sarà una variante personalizzata della Navi Radeon che supporterà il Ray Tracing. Il chip AMD inoltre avrà al suo interno un’unità per l’audio 3D, che stravolgerà l’esperienza di gioco aumentando la sensazione di essere in un ambiente simulato. Riguardo a ciò, è trapelato anche che forse verranno lanciati i nuovi visori PS VR 2, anche se è solo un rumors.

Inoltre, monterà un SSD basata su un vecchio dev-kit (quindi più lento di ciò che sarà PlayStation 5). Cerny, uno dei designer di videogiochi più famoso al mondo, ha mostrato, durante la presentazione il tempo richiesto da un caricamento in Marvel’s Spider-Man su PS4 (15 secondi) per poi far vedere la stessa cosa sul dev-kit. Il tempo è stato di 0.8 secondi, quindi nettamente inferiore. Infine, è stata confermata la retrocompatibilità dei videogame e la possibilità di arrivare alla risoluzione 8K.