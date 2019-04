L’azienda della mela morsicata, Apple, ha presentato qualche settimana fa due nuovi tablet, iPad Air e iPad mini 5. Questi sono stati proposti come modelli intermedi rivolti a tutti gli utenti che vogliono un prodotto di qualità senza spendere troppo. Pare, però, che la clientela non abbia accolto positivamente i due tablet. iPad Air è già in sconto su Amazon.

C’era da aspettarselo, i tablet della mela morsicata presenti sul mercato sono veramente troppi. In molti hanno reputato sbagliata la mossa di Apple di aggiungere un modello intermedio (iPad Air) tra iPad 2018 e iPad Pro. Amazon ha pensato bene di dare un piccola sforbiciata al prezzo per invogliare gli utenti ad acquistare il prodotto. Ci riuscirà?

Apple iPad Air: il sosia di iPad Pro 10.5

Il colosso di Cupertino ha pensato bene di riutilizzare un design molto apprezzato per il suo nuovo iPad Air. Questo è, infatti, del tutto simile a quello di iPad Pro 10.5. I due modelli di tablet risultano essere molto simili tra loro. Ricordiamo che la versione Pro vanta di alcune caratteristiche non presenti sul nuovo modello: quattro speaker, display ProMotion, fotocamera da 12 Megapixel con flash e 4 Gb di memoria RAM. Dall’altra parte, iPad Air monta un chip decisamente più decente, A12 Bionic.

Con il calo dei prezzi di iPad Pro 10.5, gli utenti sono stati spinti ad acquistare quest’ultimo a discapito del nuovo iPad Air. E’ per questo che le aziende hanno iniziato a proporre sconti sul nuovissimo tablet di Cupertino. Amazon, come al solito, risulta essere l’apripista. Questa, infatti, propone il dispositivo al costo di 534,99 euro. Uno sconto di ben 35 euro rispetto al prezzo di listino di 569 euro. Considerando che si tratta di un prodotto nuovo, l’offerta risulta essere particolarmente interessante. Ricordiamo che il suddetto prezzo è riservato solamente alla colorazione oro. Se avete intenzione di acquistare il nuovo iPad Air vi consigliamo di affrettarvi, il prezzo potrebbe variare da un momento all’altro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.