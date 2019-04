L’azienda della mela morsicata, Apple, sta pensando di rivoluzionare la sua gamma di smartphone. Sembra che la casa voglia lanciare un iPhone con display di dimensioni ridotte entro il 2020. Questo accontenterà tutti gli utenti che da tempo richiedono all’azienda uno smartphone di dimensioni più piccole rispetto a quelli attualmente in commercio.

E’ da tempo che gli appassionati della mela morsicata chiedono ad Apple di produrre uno smartphone piccolo. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del possibile lancio di un successore di iPhone SE. Secondo le ultime indiscrezioni, questo potrebbe arrivare nel 2020. Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Apple: saranno tre i modelli di iPhone del 2020

Il colosso di Cupertino lancerà tre modelli di iPhone quest’anno. Pare che l’azienda abbia deciso di mantenere le dimensioni degli attuali iPhone. Parliamo di smartphone con display da 5.8 pollici, 6.1 pollici e 6.5 pollici. Il prossimo anno la situazione potrebbe cambiare. Nel 2020 Apple potrebbe lanciare uno smartphone da 5.42 pollici. A questi si affiancheranno dei modelli da 6.67 e 6.06 pollici.

A confermare la notizia è stato il noto sito Digitimes. Pare che il colosso di Cupertino abbia già scelto i produttori dei display OLED da montare sui nuovi dispositivi: Samsung e LG. Questi produrranno dei pannelli low-cost che permetteranno di contenere i costi degli smartphone. Per il momento non sono state rilasciate informazioni in merito ai possibili nomi dei tre smartphone. Tuttavia è molto probabile che uno dei tre device sia il tanto atteso iPhone XE. Per ulteriori informazioni a riguardo bisognerà attendere qualche settimana.