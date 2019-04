Epic Games ha rilasciato nelle scorse ore un nuovo aggiornamento importante per il suo battle royale Fortnite. Si tratta di un’update a sorpresa che va a rimpiazzare l’aggiornamento contenuto 8.30. Epic Games ha, infatti, deciso di passare direttamente alla patch 8.40. Questa ha portato numerose novità all’interno del gioco.

Uno dei punti di forza dell’aggiornamento riguarda l’aggiunta di una nuova arma di cui vi avevamo parlato già qualche tempo fa. Parliamo del Fucile da Fanteria epico e leggendario. Questo va ad aggiungersi alla variante comune, non comune e rara già presente nel gioco da qualche tempo. Le novità, però, non finiscono qui. Andiamo a scorirle una ad una.

Fortnite: nuove modalità con la patch 8.40

Epic Games ha mostrato sempre un elevato interesse per le festività. Per Pasqua la casa ha deciso di rimettere in campo la fantastica estetica a tema per il lancia granate. Per un periodo di tempo limitato, infatti, questo prenderà il nome di “lancia uova”. Le differenze con il classico modello sono solamente estetiche. Una novità interessante riguarda gli animali, da ora in poi sarà possibile interagirvi.

L’aggiornamento 8.40 risulta essere ricco di modalità speciali a tempo limitato. Epic Games ha pensato bene di introdurre una nuovissima modalità, dal nome “Air Royale”, interamente incentrata sugli aereoplani. Si tratta di una modalità giocabile esclusivamente a coppie con meccaniche di gioco davvero particolari, non sarà possibile scendere dai veicoli. Un’altra modalità molto interessante, invece, risulta essere la “Food Fight”. Questa altro non è che una particolare sfida a squadre. Ricordiamo che per l’occasione del ritorno degli aereoplani nel gioco, Epic Games ha deciso di introdurre delle sfide con relative ricompense. Inoltre, nei prossimi giorni dovrebbe verificarsi anche un evento all’interno del gioco. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.