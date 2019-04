Il governo francese ha un compito arduo in futuro. L’incendio a Notre Dame de Paris ha distrutto il tetto e la guglia e danneggiato una vetrata di 18 metri insieme a uno degli organi a canne più grandi del mondo. La pietra inestimabile era probabilmente indebolita dal caldo estremo. Le riparazioni saranno ardue e costose.

Tuttavia, il danno sarebbe potuto essere molto più pesante, se non fosse stato per i droni pompieri di Parigi presi in prestito dai ministeri della cultura e dell’interno. (I vigili del fuoco non hanno ancora i propri droni capaci di lavorare ad altezze sufficienti).

L’incendio è stato domato anche grazie ai droni

I vigili del fuoco hanno utilizzato due modelli commerciali realizzati dal produttore cinese DJI-the Mavic Pro e Matrice M210, entrambi dotati di telecamere termiche. Questi erano usati per tracciare il modo in cui il fuoco si stava diffondendo e tracciare dove le fiamme possono aver avuto origine.

A sua volta, come riporta il quotidiano francese Libération, le immagini sono state utilizzate per individuare il modo più efficace per posizionare le manichette antincendio. I punti di osservazione aerea guidavano la strategia per affrontare il bagliore. Al contrario, secondo il rapporto, un elicottero sarebbe stato meno flessibile e più costoso.

I droni sono stati di grande aiuto in un momento critico

Ordinariamente, far volare un drone o un quadricottero DJI sul centro di Parigi sarebbe bloccato dalla legge e dalla tecnologia: il produttore, in base alla politica del governo, usa il geofencing per bloccare i voli vicino alle piste dell’aeroporto. (L’aeroporto di Parigi le Bourget dista circa 14 km dalla cattedrale.) Queste restrizioni sembrano essere state temporaneamente sbloccate per consentire ai droni di sorvolare Notre Dame.

Parlando con FranceInfo, il portavoce dei pompieri Gabriel Plus ha accreditato i droni aiutando i funzionari a prendere le decisioni che a loro volta hanno salvato i due campanili della cattedrale in un momento critico.

“I droni ci hanno permesso di utilizzare i nostri mezzi disponibili nel miglior modo possibile”, ha affermato. Un “robot estintore” è stato usato anche all’interno della cattedrale, permettendo ai vigili del fuoco di spegnere le fiamme senza mettere a rischio la loro vita.