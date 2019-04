Il negozio temporaneo di Apple sulla Fifth Avenue ha avuto a che fare con cimici da letto per diverse settimane, secondo un rapporto del New York Post. Nonostante l’infestazione, i dipendenti e gli acquirenti sono stati ammessi nello store senza alcun preavviso.

La prima cimice è stata individuata durante la notte nel negozio h24 circa tre o quattro settimane fa, su un tavolo al secondo piano. Il tavolo era isolato mentre gli affari continuavano come al solito, lasciando che la cimice potesse arrivare a un cliente inconsapevole, ha detto un impiegato al NY Post.

Ai dipendenti vengono fatti mettere i loro vestiti in sacchetti di plastica

Le foto qui sotto mostrano presumibilmente gli armadietti dei dipendenti del negozio Apple della Fifth Avenue, come notato da Gizmodo.

@Apple @NYCDCA bed bugs at apples 5th Avenue location has employees putting their belongings in bags while they work?! pic.twitter.com/AHeuSji5YS — Brayden Cohen (@maestrocohen) April 15, 2019

“Era solo un casino”, ha detto a The Post un dipendente. “C’è stato un esodo di massa … i dipendenti stavano andando fuori di testa perché si sentivano davvero insicuri e la gestione continuava a dare loro la soluzione”.

Le cimici dei letti sono state trovate anche nello spogliatoio del personale, e ai dipendenti è stato detto di mettere i loro oggetti in sacchetti di plastica, mentre un beagle specializzato in fiutare cimici è venuto ad ispezionare il negozio. Il beagle fu “allarmato” da due armadietti e fu chiamato uno sterminatore per spruzzare l’area.

Un problema lontano dall’essere risolto

Ci si aspettava che i dipendenti continuassero a lavorare; anche quando il negozio è stato chiuso per sei ore durante la notte la settimana scorsa, presumibilmente per far fronte a una perdita d’acqua, i dipendenti non hanno ricevuto l’avviso di non entrare.

Le cimici dei letti sono state trovate recentemente come lo scorso venerdì nell’ufficio di un manager, ma durante il fine settimana il personale è stato informato dalla direzione che il problema era stato risolto. Tuttavia, le cimici dei letti sono notoriamente difficili da eliminare, specialmente a New York.

Il negozio è un segnaposto temporaneo mentre Apple lavora per rinnovare il suo negozio sulla Fifth Avenue. L’iconico negozio di vetro cubico sarà riaperto alla fine di quest’anno.