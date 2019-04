GameStop sta lanciando una nuova promozione negli Stati Uniti che consentirà ai clienti di restituire un gioco per l’intero credito entro 48 ore dall’acquisto. Il programma, come è stato diffuso oggi da Cheap Ass Gamer e verificato da The Verge, si chiama “Guaranteed to Love It” e verrà lanciato la prossima settimana con il debutto di Days Gone.

La finestra della promozione si applicherà solo nella prima settimana dell’arrivo di un gioco, e GameStop specificherà varie volte quali titoli sono idonei. Days Gone uscirà ufficialmente il 26 aprile e i clienti potranno richiedere un rimborso completo se acquistano il gioco tra il 25 e il 28 aprile. Se non lo “amano“, possono restituire l’articolo aperto al negozio per il prezzo intero di 59,99$. L’imposta non è rimborsabile e l’accordo si applica solo all’edizione standard, versione fisica del gioco.

