Google ha pubblicato oggi un’interessante pagina a tema Avengers sul Google Store. Secondo Google, qualcosa di “grosso” sta arrivando nell’ “universo Pixel” il 7 maggio. Sì, questo non è il miglior teaser, ma si riferisce quasi certamente a Pixel 3a e 3a XL.

Basandosi su tutte le leaks precedenti, Pixel 3 e 3a saranno telefoni cellulari di fascia medio-alta e avranno ancora il jack per cuffie. La pagina Google Store include un video che mostra le funzioni di Pixel nel contesto di Avengers e ci sono animazioni di Avengers disponibili in AR Playground. Puoi vederlo qui sotto, ma non è la cosa più importante sulla pagina.

Google sta annunciando qualcosa riguardante Pixel il 7 maggio, che è il primo giorno di I/O. Ci aspettavamo che Pixel 3a fosse svelato da un giorno all’altro, quindi è quasi certamente quello che otterremo il 7 maggio. Per quanto riguarda il motivo per cui Google ha integrato il teaser con tutta questa roba di Avengers, nessuno sa dire come mai questo parallelismo. Il film esce il 26 aprile, quindi non è correlato.