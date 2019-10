Xbox Game Pass Ultimate, ecco il nuovo abbonamento per gli utenti

Le due console più famose ed utilizzate al mondo sono la PlayStation, di Sony, e la Xbox, di Microsoft. Entrambe, dopo il grande boom di Internet e lo svilupparsi di videogame che permettono di giocare online, hanno deciso di attivare specifici abbonamenti a pagamento per permettere agli utenti di godere dell’esperienza online, acquistabili in tagli da 1 mese, 3 mesi e un anno.

Da non molto, è sta resa disponibile, su entrambe le console, un nuovo tipo di piattaforma per permettere di giocare in streaming a molti videogiochi senza doverli acquistare singolarmente.

Xbox Game Pass Ultimate, il nuovo abbonamento

Microsoft ha deciso in questi giorni di attivare per i propri utenti Xbox un nuovo tipo di abbonamento, chiamato Xbox Game Pass Ultimate. L’abbonamento è un insieme delle funzioni offerte con il classico Live Gold, ovvero poter giocare online e avere due giochi gratis al mese da scaricare, e il Game Pass, ovvero scaricare giochi liberamente nel catalogo della piattaforma in streaming.

L’uscita e la messa a disposizione del nuovo tipo di servizio avverrà durante il 2019, e sarà in anticipo per un numero ristretti di utenti, che potranno sperimentarlo prima. Il prezzo di uscita in America è di 14,99 dollari, mentre in Italia è stato confermato ieri che sarà di 12,99 euro, un buon prezzo che permette di risparmiare 5 euro se si attivavano entrambi i servizi Live Gold e Game Pass. Non rimane che attendere la data precisa di lancio e se sarà ben accettata dagli utenti che utilizzano la console Xbox.