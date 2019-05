Nelle ultime settimane vi abbiamo elencato differenti promozioni comparse su Amazon inerenti ai prodotti Apple. Oggi, ne è comparsa una nuova che risulta essere molto allettante. Questa ha come protagonisti i nuovi MacBook Pro sia in versione con display da 13” che con display da 15”. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Il colosso dell’e-commerce Amazon è rivenditore ufficiale dell’azienda della mela morsicata da qualche mese. Prima di ciò, era possibile trovare sul sito solamente prodotti Apple venduti da terze parti. Da quando Amazon è diventato il venditore diretto si è aperto un vero e proprio mondo di promozioni incentrate sulla mela morsicata.

Apple: ecco i modelli di MacBook Pro in offerta su Amazon

La promozione comparsa nelle scorse ore su Amazon non riguarda un singolo prodotto. Il noto sito, infatti, ha deciso di mettere in saldo differenti modelli del portatile più performante dell’azienda della mela morsicata, MacBook Pro. Partiamo con le varianti con display da 13”. Le offerte sono ben 2: il primo è il MacBook Pro con TouchBar, memoria interna da 256 GB e processore Intel core i5 di ottava generazione, il quale viene proposto al costo di 1889,89 euro. Più di 200 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Il secondo, invece, è lo stesso modello ma con memoria interna da 512 GB, il quale viene proposto ad un costo di 2099 euro, invece di 2349 euro.

Ad essere scontata è anche la variante con display da 15”. Come con il 13”, troviamo in promozione sia la variante con 256 GB di memoria interna che quella con 512 GB. La prima viene proposta al costo di 2499 euro (listino: 2899 euro), mentre la seconda al costo di 3109,99 euro (listino: 3399 euro). Ricordiamo che le scorte sono limitate e potrebbero terminare da un momento all’altro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.