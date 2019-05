Epic Games sta facendo davvero un ottimo lavoro con il suo noto battle royale Fortnite. L’azienda è nota per l’attenzione nei riguardi dei suoi utenti. Nelle scorse ore, questa ha iniziato ad inviare a molti giocatori un video personale celebrativo della Stagione 8. Non tutti i giocatori però riceveranno il video. Scopriamo quali sono le condizioni.

Se Fortnite è uno dei videogiochi più famosi dell’ultimo anno ci sarà un motivo. L’azienda di certo sa come fare per essere convincente. Oltre a dire che il videogioco risulta essere indubbiamente molto divertente da giocare, c’è anche dell’altro. Ecco quello che Epic Games ha inviato ai suoi utenti.

Fortnite: in cosa consiste il video celebrativo della Stagione 8?

La stagione 9 di Fortnite è iniziata oramai da due settimane. Epic Games ha pensato bene di dare a tutti i suoi utenti più fidati un ricordo di quella che è stata la loro esperienza all’interno della precedente Season. Ebbene sì, la casa ha deciso di inviare un video personale ad una particolare categoria di videogiocatori. Il video contiene dettagli personali in base alle attività di gioco svolte all’interno della Stagione 8.

Come già anticipato, non tutti gli utenti che giocano a Fortnite riceveranno il particolare video celebrativo. Per avere il proprio, infatti, ogni utente deve aver acquistato il Pass Battaglia della Stagione 8 e deve aver completato almeno 20 sfide settimanali. Questo risulta essere l’unico modo per aggiudicarsi il video personale di Stagione. Ricordiamo che non è la prima volta che Epic Games decide di proporre un’iniziativa di questo tipo per ricordare le Stagioni passate. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.