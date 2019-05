Nelle ultime settimane vi stiamo spesso parlando di quello che sarà il design del nuovo iPhone 11 di casa Apple. Pare che oramai si sappia già tutto quello che l’azienda deciderà di fare con i nuovi melafonini. Tuttavia, questa potrebbe sorprenderci da un momento all’altro. Nelle scorse ore, sono stati svelati ulteriori dettagli sul design definitivo. Di cosa si tratterà?

Ebbene sì, mancano meno di 4 mesi al lancio della nuova gamma di melafonini. Pare che quest’anno molte informazioni riguardanti i nuovi device siano trapelate con largo anticipo. Nelle scorse ore, il noto sito OnLeaks ha pubblicato quello che è il render più realistico e dettagliato del nuovo iPhone 11. Andiamo a scoprire cosa è emerso.

Apple: piccoli cambiamenti di design per iPhone 11

Pare che l’azienda della mela morsicata abbia deciso di “riciclare” per la terza volta lo stesso design. iPhone 11 sarà molto simile ad iPhone X. Tuttavia, ci saranno piccole differenze di design degne di nota. Sicuramente, ciò che salta subito all’occhio è la nuova tripla fotocamera. Questa risulta essere l’aggiunta della casa più discussa dagli utenti. Ciò che si spera è che le qualità fotografiche facciano dimenticare le lamentele.

Un altro importante dettaglio sarà che i nuovi iPhone saranno leggermente più spessi. Ciò potrebbe dire che il colosso della mela morsicata ha intenzione di introdurre delle batterie più grandi sui suoi dispositivi. Pare che sarà cambiato anche il tasto laterale per mutare lo smartphone. L’attuale farà posto a quello già visto su molti modelli di iPad. Per il resto, sembra che non ci saranno altre differenze a livello estetico. Ci aspettiamo che Apple ci sorprenda in altro modo. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.