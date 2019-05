La casa della mela morsicata, Apple, ha da poche ore rilasciato la nuova beta di iOS 12.4. Parliamo della seconda beta rilasciata a distanza di pochi giorni. Ultimamente Cupertino ha rilasciato una miriade di aggiornamenti di questo tipo. Il tutto per vedere integrati al meglio i nuovi servizi presentati lo scorso marzo.

Ebbene sì, iOS sta lentamente mutando forma per fare spazio alle nuove priorità dell’azienda. iOS 12.4 è il secondo aggiornamento che l’azienda della mela morsicata rilascia per i suoi servizi. Se iOS 12.3 si è dedicato completamente alla nuova app TV, iOS 12.4 integra Apple Card.

Apple Card vede la luce con iOS 12.4

Tra i vari servizi che il colosso della mela morsicata ha presentato lo scorso 25 marzo ve ne è uno decisamente rivoluzionario, Apple Card. Parliamo di un qualcosa mai visto all’interno dell’azienda, una carta di credito virtuale che promette di semplificare gli acquisti di tutti gli utenti. Il servizio sarà disponibile negli Stati Uniti a partire da quest’estate. In futuro, però, potrebbe arrivare anche in Europa.

L’attuale versione di iOS 12.3 non permette ancora di usufruire del nuovo servizio. iOS 12.4 permetterà finalmente di utilizzare Apple Card. Un primo assaggio è già stato dato con la prima beta dell’aggiornamento. La seconda beta, invece, oltre ad integrare meglio il servizio, porta anche sostanziali risoluzioni di bug. Ricordiamo che attualmente l’aggiornamento è scaricabile solamente dagli sviluppatori. Presto, però, potrebbe essere rilasciato per coloro che sono iscritti al programma di beta testing. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.