Le notizie riguardanti il noto battle royale Fortnite sono davvero una miriade. Molte di queste, però, si rivelano spesso essere false. Di conseguenza, bisogna fare molta attenzione per non incappare in semplici dicerie. Negli scorsi giorni è apparsa su un noto sito americano, l’immagine di una console Xbox One S frutto di una nuova collaborazione tra Epic Games e Microsoft. L’arrivo è stato confermato da un noto sito di e-commerce.

Ebbene sì, molti utenti erano restii a credere che Epic Games avesse intenzione di mettere in gioco una nuova collaborazione con Microsoft. Ricordiamo, infatti, che le due aziende hanno già collaborato per un bundle (EON bundle) poco tempo fa. A confermare il tutto ci ha pensato il noto sito di e-commerce Amazon. Scopriamo i primi dettagli.

Fortnite: Vertex Oscuro nel nuovo bundle Xbox

Pare proprio che l’immagine trapelata qualche giorno fa sul noto sito americano sia autentica al 100%. Nelle scorse ore, Amazon ha introdotto il prodotto all’interno del suo catalogo. Vengono confermati i dettagli che erano trapelati già dalla foto. Il bundle comprenderà una console Xbox One S con 1 Tb di memoria interna in una colorazione viola scuro. Associato ad essa ci sarà un pacchetto contenente tutto il set della Skin Vertex, ma in versione “Oscura”. Pare che saranno compresi anche 1000/2000 V-Bucks.

Amazon ha fissato già il prezzo di listino del bundle in edizione limitata, 299,99 euro. E’ stata rivelata anche la data di uscita ufficiale, 7 giugno 2019. E’ possibile già da ora prenotare il prodotto per assicurarsene un pezzo. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.