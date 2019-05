Galaxy Watch Gear, arriva un nuovo aggiornamento con tante novità

Uno dei settori della tecnologia più ricercati in questi ultimi anni è quello degli smartwatch, dei semplici orologi da polso ma con tantissime funzioni, come per esempio Gps, ECG, Bluetooth per sentire musica e fare chiamate, contachilometri, pagare tramite Contacteless ecc.

Tra i vari smartwatch una delle linee più vendute sono i Galaxy Watch Gear, di cui Samsung ha lanciato un nuovo aggiornamento che li migliora notevolmente sotto l’aspetto prestazionale e della batteria.

Ecco le novità dei Galaxy Watch Gear

Samsung ha annunciato un aggiornamento del software per Galaxy Watch, Gear Sport e la linea di smartwatch Gear S3 che non solo porterà la nuova interfaccia One UI vista per la prima volta sul Galaxy Watch Active, ma fornirà anche miglioramenti della durata della batteria, oltre a migliorare caratteristiche di salute e fitness.

INTERFACCIA AGGIORNATA

L’ultimo aggiornamento software, disponibile ora, aggiunge l’interfaccia utente One di Samsung, un’interfaccia semplificata e colorata, presentata l’anno scorso e finora disponibile solo sul modello Samsung Galaxy Watch Active. Un’interfaccia utente è progettata per facilitare la navigazione e ridurre l’ingombro del quadrante dell’orologio per un funzionamento più intuitivo. Le impostazioni visive semplificate ti consentono di personalizzare e controllare più facilmente l’orologio. È lo stesso tema di design dell’interfaccia sugli ultimi smartphone Samsung, quindi i dispositivi indossabili e i telefoni Samsung si sentiranno e sembreranno più unificati.

L’interfaccia aggiornata include anche nuove impostazioni avanzate, tra cui l’attivazione e la disattivazione della funzionalità Touch wake-up , il controllo della frequenza e dei tempi degli aggiornamenti del briefing giornaliero e un controllo della modalità Goodnight più flessibile.

L’aggiornamento aggiunge anche una migliore ottimizzazione della batteria: gli orologi chiudono automaticamente le app che operano in background per evitare il consumo della batteria. È inoltre possibile personalizzare le impostazioni di risparmio della batteria, ad esempio regolando la luminosità e il timeout dello schermo per prestazioni migliori.

Ora c’è una schermata Attività giornaliere, che mostra un riepilogo giornaliero di calorie, movimento e allenamenti. Il tracciamento degli allenamenti è stato semplificato, rendendo più veloce e più facile la selezione sia sul widget che nell’app Salute di Samsung. Inoltre, i dati vengono continuamente sincronizzati dall’orologio allo smartphone abbinato per un facile monitoraggio, tra cui un nuovo tracker per il nuoto all’aperto, disponibile solo sul Galaxy Watch. Vedrai anche animazioni più vivaci che accompagnano il raggiungimento degli obiettivi. Per il Galaxy Watch, Samsung ha anche migliorato il monitoraggio della frequenza cardiaca e il rilevamento del sonno. Un avviso di alta frequenza cardiaca ti risponde se la tua frequenza cardiaca supera un livello impostato, mentre l’aggiornamento di sleep tracker mostra il range di sonno medio di chi lo indossa rispetto ad altri in un gruppo di età. Samsung ha dichiarato che l’implementazione del rollout per ciascun prodotto varierà in base alla regione, pertanto le nuove funzionalità potrebbero non essere disponibili per tutti gli orologi contemporaneamente nello stesso momento.