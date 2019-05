Google, chi usa Gmail e fa acquisti online viene salvato in lista

Il problema della sicurezza e della privacy dei dati degli utenti che utilizzano le varie piattaforme online è sempre attuale. Nonostante le varie promesse delle aziende, spuntano sempre nuove violazioni di privacy risalenti ad anni fa. Google è tra queste, infatti ieri ha confermato che toglierà i servizi propri sui dispositivi Huawei, in seguito alle indicazioni del governo statunitense.

Inoltre, sempre in merito all’azienda con sede a Mountain View, si è scoperto che chi utilizzava Gmail e faceva acquisti online su siti esterni, veniva salvato su una lista, dalla cui Google prendeva dati.

Google,salva i tuoi dati se fai acquisti online e usi Gmail

Nonostante, la “promessa” dell’azienda di due anni fa di non leggere più i contenuti delle e-mail, sembra non sia stata rispettata. È stato scoperto infatti che Google colleziona, su questa pagina, tutti gli acquisti la cui ricevuta d’acquisto è transitata attraverso i suoi server di posta. In questo modo acquisti effettuati su piattaforme esterne a Google come Amazon o Ebay sono raggruppate in un’unica lista. Inioltre, all’interno della lista potreste trovare anche acquisti di abbonamenti digitali come Spotify e NowTV oppure ordini effettuati su Just Eat. Questi dati vengono collezionati insieme ai dati degli acquisti effettuati attraverso il Play Store di Google.

La risposta dell’azienda in merito non si è fatta attendere. Tramite un portavoce dell’azienda, ha tenuto a chiarire alla CNBC che tale collezione viene fatta per aiutare gli utenti a visualizzare e tenere traccia facilmente degli acquisti, delle prenotazioni e degli abbonamenti in un’unica posizione, ribadendo che tale lista è accessibile in modo privato dal solo utente proprietario dell’account.