Si ritorna a parlare dei problemi con le scorte dello smartwatch del colosso di Cupertino. Pare che nelle ultime settimane, Apple stia avendo diversi intoppi su questo fronte. Alcuni degli Apple Watch Series 3, se portati in assistenza, saranno sostituiti con i nuovi Series 4 analoghi. Mossa alquanto strana per l’azienda. Cosa sta accadendo?

Ebbene sì, la storia sembra essere molto ambigua. Ricordiamo che il colosso di Cupertino ha già adottato soluzioni di questo tipo in passato, ma solo in rarissimi casi. Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di una situazione analoga con alcuni modelli della Series 2 di Apple Watch. Perchè le scorte sono così limitate?

Apple Watch Series 4 in regalo ai “malcapitati”

A confermare la notizia sembra essere stata una fonte vicina al colosso della mela morsicata. Pare che Apple abbia inviato delle note ufficiali agli addetti alle riparazioni avvisandoli del fatto che alcuni modelli di Apple Watch Series 3 potranno essere sostituiti solo con gli analoghi della Series 4. Il tutto per mancanza di scorte. I modelli interessati sarebbero quelli in acciaio inossidabile con connettività dati. Questi, in caso di difetti, verranno sostituiti con analoghi modelli della Series 4.

Al momento non ci sono testimonianze di utenti che si sono imbattuti in una situazione di questo tipo. Di conseguenza, non sappiamo se la nota è già effettiva. Ciò che in molti si chiedono è: si tratta di una scelta definitiva o momentanea? Ci aspettiamo che Apple faccia chiarezza in merito. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.