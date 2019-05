Tutti sono interessati al più noto battle royale di tutti i tempi, Fortnite. Nel corso dei mesi il numero delle collaborazioni fatte da Epic Games si è intensificato. In questi giorni abbiamo assistito alla collaborazione della casa con l’azienda produttrice del film John Wick. Ora, invece, arriva la nuova collaborazione con Michael Jordan.

Neanche un minuto di respiro per i dipendenti di Epic Games. La modalità a tempo limitato di John Wick è terminata solo qualche ora fa e già è pronta una nuova collaborazione. Ad annunciarla la stessa casa Epic Games con un’annuncio all’interno della lobby di Fortnite. Scopriamo di che si tratta.

Fortnite: ritorneranno le Skin super rare?

Epic Games sta facendo la storia dei videogiochi. Questa è riuscita più volte a convogliare all’interno di Fortnite settori completamente diversi. Ricordiamo che qualche mese fa, grazie ad essa, si è tenuto il primo concerto live all’interno di un videogioco. Parliamo del tanto chiacchierato evento di Marshmello. Pare che ora tocchi a Michael Jordan. Cosa avrà in mente l’azienda?

La collaborazione prenderà il via nel corso delle prossime ore. Al momento non sappiamo cosa ha intenzione di fare l’azienda. Molto probabilmente ci sarà una modalità a tempo limitato esclusiva. C’è la possibilità che vengano rilasciate anche delle sfide con ricompense. In molti si aspettano la ricomparsa nello shop del gioco di due Skin super rare, Triple Threat e Jumpshot. Ricordiamo che a breve verrà rilasciato anche l’aggiornamento 9.10 che porterà con sé numerose novità. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.