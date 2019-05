Nelle scorse ore Epic Games ha finalmente rilasciato il tanto atteso aggiornamento 9.10. Tutti gli utenti aspettavano questa release con molta ansia. L’azienda ha infatti deciso di mettere fine a differenti problemini insorti con l’arrivo della Stagione 9. Oltre a ciò, la casa di Fortnite ha deciso di sorprendere tutti con l’arrivo di una nuova collaborazione con Michael Jordan. In cosa consiste il nuovo evento?

Vi abbiamo accennato qualcosa nel corso della giornata di ieri. Dopo un primo annuncio, Epic Games ha deciso di portare in scena la nuova esclusiva modalità “Fai Centro in Centro” creata in collaborazione con Michael Jordan. A corredare la modalità ci sono anche una serie di sfide a tempo limitato con numerose ricompense. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Fortnite: ecco le novità del nuovo evento in collaborazione con Michael Jordan

Epic Games se ne inventa una diversa ogni giorno. Questa ha deciso di portare all’interno del battle royale una meccanica mai vista prima d’ora. Parliamo, infatti, di una modalità a tempo limitato incentrata interamente all’interno di una mappa creativa. Ebbene sì, per la collaborazione con Michael Jordan è stato deciso di creare un’apposita mappa personalizzata. Lo scopo del gioco consiste nell’accumulare più monete possibili prima che scada il tempo. Siamo sicuri che molti utenti la apprezzeranno.

Ovviamente, non possono mancare le sfide correlate. Questa volta ne abbiamo ben 13. Come al solito non sarà possibile completarle fin da subito in quanto verranno sbloccate nel corso dei giorni. Alcune di queste sono: cambia il colore di 1000 unità, danza o usa un’emote tra due camion street food. Le ricompense saranno due dorsi decorativi con diverse varianti e diversi spray. Ricordiamo che sono state rilasciate anche due nuove skin per l’evento. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.