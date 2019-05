La NASA invierà degli organismi viventi nello spazio profondo

Dopo tanto tempo passato alla sua ricerca nello spazio, ora per la prima volta sarà la NASA ad inviare la vita nello spazio profondo. Si tratterà di lieviti che saranno trasportati in orbita attorno al Sole per poterci permettere di indagare su come sia lo spazio colpito dalle radiazioni al di fuori della protezione del campo magnetico terrestre