Le informazioni personali di milioni di influencer di Instagram sono state trovate in un database online.

Le informazioni sono state memorizzate su un server senza protezione tramite password, rendendole vulnerabili ed accessibili a chiunque.

Oltre 49 milioni di indirizzi e-mail e numeri di telefono di influencer di Instagram

TechCrunch ha riferito di contenere oltre 49 milioni di registri, incluse informazioni come indirizzi e-mail e numeri di telefono degli utenti del social.

Il rapporto afferma che la maggior parte dei registri apparteneva ad influencer, celebrità e marchi ed era rintracciata in una società di marketing indiana chiamata Chtrbox.

Un portavoce di Instagram ha dichiarato: “Stiamo esaminando se una terza parte abbia archiviato impropriamente i dati di Instagram, in violazione delle nostre politiche.

“Non è nemmeno chiaro se i numeri di telefono e le e-mail nel database di Chtrbox provenissero da Instagram. Indipendentemente da ciò, la possibilità che terzi gestiscano male i dati degli utenti è qualcosa che prendiamo sul serio, motivo per cui stiamo rapidamente lavorando per capire cosa è successo.”

La ditta non commenta l’incidente

Il database è stato messo offline temporaneamente quando è stato scoperto. La ditta non ha commentato l’incidente.

Chtrbox si definisce “la piattaforma leader per i marchi per scoprire e collaborare con tutti i tipi di influencer di talento in India”.

Questa non è la prima volta che i dati privati ​​degli utenti di Instagram sono stati compromessi. Ad aprile, Facebook ha rivelato che milioni di password degli utenti di Instagram sono state archiviate sui server della società, rendendole potenzialmente accessibili ai dipendenti.