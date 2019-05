Le temperature in aumento nell’Artico hanno innescato un’enorme ondata stagionale di emissioni di anidride carbonica causate dallo scongelamento del permafrost e potrebbero spingere la regione a diventare una fonte netta di gas serra che intrappolano il calore, come dimostra uno studio. Anche all’inizio dell’inverno, quando il terreno dovrebbe essere congelato, i microbi nel permafrost continuano a rilasciare gas serra che intrappolano il calore. Le emissioni di anidride carbonica stanno ora superando l’assorbimento di CO2 durante la stagione primaverile ed estiva.

Gli autori dello studio, i ricercatori di Harvard, la National Oceanic and Atmospheric Administration ed altre istituzioni, hanno misurato la CO2 atmosferica in Alaska e hanno scoperto che le emissioni da ottobre a dicembre sono aumentate del 73% dal 1975 e che l’aumento è correlato a quello delle temperature estive.

I risultati suggeriscono che i modelli climatici globali stanno sottovalutando la quantità di inquinamento da gas serra che si scatena quando l’Artico continua a scaldarsi al doppio del tasso medio globale, riferisce l’autore principale Roisin Commane della Harvard School of Engineering and Applied Sciences. Il ciclo di feedback climatico artico è più forte di quanto stimato dagli scienziati, ha detto Commane.

Il riscaldamento globale scioglie il permafrost, rilasciando più gas a effetto serra, il che provoca ancora più riscaldamento. “È coerente con gli effetti di un riscaldamento artico“, ha detto. “Stiamo osservando emissioni molto alte all’inizio dell’inverno; quando sono stati esaminati i modelli usati dall’IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change], nessuno ha osservato la ‘respirazione’ autunnale e non ci si è resi conto di quanto sia importante“.

La ricerca

Lo studio, pubblicato l’8 maggio in Proceedings of the National Academy of Sciences, aggiunge dati critici sulle emissioni per la stagione autunnale, da ottobre a dicembre, dopo che la vegetazione artica ha smesso di crescere ma prima che il terreno si solidifichi e blocchi nuovamente il carbonio.

Le misurazioni per tutto l’anno delle emissioni di CO2 del permafrost sono state finora rare e alcuni studi ampiamente citati hanno suggerito che l’aumento delle emissioni derivanti dallo scioglimento del permafrost sia stato compensato dall’aumentato assorbimento da parte delle foreste artiche. Ma, secondo la nuova ricerca, quei calcoli devono essere rivisti.

Le piante inalano grandi quantità di CO2 nella stagione primaverile e estiva. Poi, in autunno e in inverno, le piante muoiono e si decompongono, rilasciando CO2 e metano. Questo ciclo conferisce al livello globale di CO2 il suo caratteristico motivo a zigzag. Nell’Artico, le emissioni durante la fase di decomposizione stanno superando l’assorbimento di CO2 durante la stagione di crescita.

Gli scienziati hanno analizzato i dati di una missione aerea NASA della durata di tre anni (2012-2014) volta a quantificare il carbonio negli ecosistemi artici. Gli aerei hanno sorvolato l’Alaska per misurare le distribuzioni stagionali e regionali delle emissioni di CO2. I dati combinati hanno permesso agli scienziati di separare le emissioni di CO2 dall’Alaska da tre fonti: combustibili fossili locali, incendi e scongelamento del permafrost. In alcuni anni, gli incendi boschivi sono stati una fonte significativa, ma le emissioni dalla combustione locale di combustibili fossili sono trascurabili in Alaska. L’identificazione delle varie fonti ha permesso loro di concludere che le emissioni di permafrost rappresentano il grande aumento autunnale che hanno misurato.

Il permafrost copre attualmente circa 5,8 milioni di miglia quadrate. Uno studio ha esaminato l’impatto delle temperature in aumento avrebbe sul permafrost e ha rilevato che fino a 2,5 milioni di miglia quadrate potrebbero scongelarsi se le temperature globali raggiungono 2 gradi Celsius al di sopra delle temperature preindustriali. Un altro studio, pubblicato a febbraio, ha rilevato che 52.000 miglia quadrate di permafrost canadese erano già in rapido declino.

Il nuovo studio dell’Alaska è un altro passo verso la comprensione di quanto sia sensibile l’Artico all’aumento delle temperature. Il permafrost artico sigilla in un enorme deposito di carbonio, circa il doppio della quantità di CO2 attualmente nell’atmosfera terrestre. Se le tendenze che si osservano in Alaska sono simili in Siberia e in Canada, ciò avrebbe un grande impatto sul bilancio globale del carbonio, ha detto il co-autore Pieter Tans, con il laboratorio di ricerca sui sistemi terrestri di NOAA. “La cosa importante in questo studio è che mostra dove falliscono i modelli: non catturano molto bene queste emissioni della stagione fredda“.