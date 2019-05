Ultimamente stiamo parlando spesso di aggiornamenti software dell’azienda della mela morsicata. Fino ad ora, però, abbiamo parlato sopratutto dei piccoli update che la casa sta rilasciando in questi giorni. A breve, invece, Apple presenterà l’aggiornamento più atteso dell’anno, iOS 13. Nelle scorse ore sono stati inviati i primi inviti alla stampa per il WWDC.

C’è poco da dire, il Worldwide Developer Congress risulta essere uno degli eventi tecnologici più importanti dell’anno. Apple tiene il congresso annualmente ed è in questa occasione che viene svelato il grosso aggiornamento del sistema operativo mobile più famoso al mondo, iOS. Quale novità avrà in mente di lanciare il colosso di Cupertino?

Apple WWDC: iOS 13 verrà svelato ufficialmente il prossimo 3 giugno

Ebbene sì, la data in cui la mela morsicata presenterà il nuovo iOS 13 sarà il prossimo 3 giugno. Come al solito, l’azienda ha reso note le date ufficiali del congresso nel corso del mese di marzo. Nelle scorse ore, invece, questa ha iniziato ad inviare gli inviti alla stampa. Ricordiamo che il Worldwide Developer Congress si terrà dal 3 al 7 giugno presso il McEnery Convention Center di San Jose in California. Ovviamente, iOS 13 sarà presentato nel corso della prima giornata.

Il WWDC sarà principalmente incentrato sulla presentazione di prodotti software. Ci sono possibilità però che il colosso di Cupertino decida di lanciare anche qualche prodotto hardware. Non sarebbe la prima volta che Apple decide di effetuare una mossa di questo tipo. Non ci resta che aspettare il 3 giugno per vedere cosa la mela morsicata ha deciso di riservarci per il nuovo iOS 13. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.