Fortnite, ecco come completare le sfide della settimana 3

Come ogni giovedì pomeriggio, ieri sono state rese disponibili le sette sfide della settimana 3 di Fortnite. Vediamo come completarle.

Come ogni settimana, ieri pomeriggio sono state rese disponibili su Fortnite le sette nuove sfide della settimana 3 della nona stagione del famosissimo battle royale. Di queste sfide, che daranno un totale di 50 stelle per avanzare nel pass battaglia, tre di queste sono per tutti mentre le altre quattro solo per i possessori del pass battaglia avanzato.

Fortnite, ecco le sfide della settimana 3