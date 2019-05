La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha rilasciato nelle scorse ore un aggiornamento importante per il suo battle royale Fortnite. Questo ha portato alcune interessanti novità all’interno del gioco. Tra le tante cose, i dataminer sono riusciti a svelare quello che sarà il prossimo Starter Pack della Stagione 9.

Ogni volta che il colosso del battle royale Fortnite decide di pubblicare un aggiornamento, nasconde all’interno di esso molte informazioni che gli utenti normali non riescono ad estrapolare. E’ qui che entrano in gioco i dataminer. Andiamo a scoprire ciò che hanno scoperto nell’ultimo aggiornamento 9.10.

Fortnite: ecco il nuovo Starter Pack della Stagione 9

A dare notizia dell’arrivo del nuovo Starter Pack della Stagione 9 di Fortnite sono stati due dei più noti dataminer, HYPEX e xkleinmikex. Questi hanno scovato all’interno dei codici dell’ultimo aggiornamento 9.10 quelli che sono i dettagli del nuovo pacchetto in arrivo. Ebbene sì, si tratterà del settimo Starter Pack rilasciato dall’azienda. Per chi non lo sapesse, gli Starter Pack sono pacchetti dal costo di 5 euro contenenti una Skin, un dorso decorativo e 600 V-Bucks.

Solitamente le Skin sono proposte in rarità viola. Per la Stagione 8, però, c’è stata un’eccezione: la Skin Laguna è stata proposta in rarità blu accoppiata ad una Skin armi. Per la Stagione 9, la Skin dello Starter Pack sarà femminile e si chiamerà “Wilde”. Al momento non è stata resa nota la data di lancio. Attualmente nello store è presente ancora lo Starter della Stagione 8. Considerando la comparsa nei codici dell’ultimo aggiornamento, questo dovrebbe arrivare entro la prossima settimana. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.