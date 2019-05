Il tasso di suicidio è in aumento nelle ragazze dagli 10 ai 14 anni

Alcune ricerche hanno mostrato come il tasso di suicidio nelle ragazze di età dagli 10 ai 14 anni è in grande aumento in tutto il mondo.

Il tasso di suicidio per le ragazze stanno aumentando a un ritmo più veloce di quello dei ragazzi, cambiando i modelli stabiliti che i ragazzi hanno più probabilità di morire per suicidio e che le ragazze sono più propensi a prenderlo in considerazione e a tentarlo, secondo un nuovo studio.

Il suicidio nelle ragazze è in aumento

I ricercatori del Nationwide Children’s Hospital di Columbus, Ohio, hanno analizzato i tassi di morte volontaria di bambini e adolescenti statunitensi tra i 10 ei 19 anni tra il 1975 e il 2016 utilizzando il database di dati online per la ricerca epidemiologica, gestito dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

In quel periodo, c’erano più di 85.000 suicidi in bambini e adolescenti, con l‘80% nei ragazzi e il 20% nelle ragazze. I tassi di suicidio hanno raggiunto il picco nel 1993 ed erano in declino fino al 2007, quando hanno ripreso a salire, secondo i risultati, pubblicati venerdì in JAMA.

A partire dal 2007, i tassi di suicidio per le ragazze da 10 a 14 sono aumentati del 12,7% all’anno, rispetto al 7,1% per i ragazzi della stessa età. Una tendenza simile è stata osservata per gli adolescenti dai 15 ai 19 anni, con tassi di suicidio in aumento del 7,9% per le ragazze e del 3,5% per i ragazzi.

I ragazzi dai 15 ai 19 anni hanno continuato a prendere le loro vite usando armi da fuoco a tassi molto più alti rispetto alle ragazze, ma le percentuali di sospensione e soffocamento nelle ragazze si avvicinano a quelle dei ragazzi.

Sempre più giovani, specialmente ragazze, stanno tentando il suicidio per avvelenamento, secondo lo studio.

Il suicidio è la seconda causa di morte nei bambini e negli adolescenti dai 10 ai 19 anni negli Stati Uniti dopo incidenti e lesioni non intenzionali, secondo il CDC. I tassi di suicidio sono stati storicamente più alti nei ragazzi rispetto alle ragazze di tutte le età.

Le ragazze che si rivolgono a mezzi più letali sono motivo di “grande preoccupazione“, ha spiegato l’autrice principale Donna Ruch, ricercatrice presso il Nationwide Children’s Hospital, aggiungendo che le ragazze continuano a tentare il suicidio a tassi più alti e lo spostamento verso metodi più letali potrebbe avere conseguenze nefaste per tassi di suicidio completato in questo gruppo.