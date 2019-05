La lotta alla ricerca della tariffa telefonica migliore è una sfida molto ardua per chiunque. Nel corso degli ultimi tempi, tutto ciò è stato reso ancora più difficoltoso per l’arrivo sul mercato italiano di Iliad e di numerosi operatori virtuali. Nelle ultime ore, Kena Mobile ha voluto dire la sua nel dibattito con un’interessante offerta.

Kena Mobile risulta essere uno degli operatori virtuali di maggiore successo sul mercato italiano. Per chi non lo sapesse, Kena fa affidamento su una delle reti telefoniche più solide del paese, quella di Tim. La casa ha deciso di rendere le sue promozioni ancora più appetitose con il taglio del costo di attivazione. Andiamo a scoprire la nuova proposta.

Kena Mobile: promozione a 6,99 euro se provieni da un operatore virtuale

Da tempo l’azienda propone un’offerta molto vantaggiosa agli utenti. Nelle ultime ore, però, questa lo è diventata ancora di più per il taglio del costo di attivazione. Questo, infatti, passa da 9,99 euro a 4,99 euro. La promozione di cui vogliamo parlarvi si chiama “Kena 6,99 Limited Edition” e comprende minuti illimitati, messaggi illimitati e 50 GB di traffico dati in 4G con velocità fino a 30 Mbps. Come si può capire dal nome, la promozione ha un costo mensile di 6,99 euro. Ricordiamo che oltre all’attivazione bisogna pagare anche 5 euro per la SIM.

L’offerta è a tempo limitato e può essere attivata solamente da coloro che mantengono il loro numero provenendo da un altro operatore virtuale (ne sono esclusi alcuni). L’attivazione può essere effettuale direttamente online sul sito Kena Mobile, recandosi presso uno dei centri autorizzati o chiamando il call center dedicato.