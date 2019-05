Il noto social network giallo, Snapchat, ha deciso di sorprendere i suoi utenti con il rilascio di una nuova interessante funzione. Parliamo dell’arrivo di giochi multiplayer all’interno dell’applicazione. Pare che la casa voglia riportare il social nuovamente sotto i riflettori grazie ad aggiunte di questo tipo. Riuscirà a riacquistare notorietà?

Ebbene sì, possiamo dire che Snapchat risulta essere il vero inventore di una delle funzioni più amate presenti su Instagram, le storie. Gli Snap, infatti, altro non sono che le Instagram stories originali. Dopo l’aggiunta della funzione sul social di Facebook, Snapchat è andato incontro ad un lento ed inesorabile declino. E’ per questo che ha deciso di rivolgere lo sguardo altrove. Scopriamo come l’azienda ha intenzione di risollevarsi.

Snapchat riuscirà nuovamente a trionfare?

La guerra tra i social di Facebook e Snapchat va avanti oramai da alcuni anni. Ultimamente, il social giallo ha iniziato a cambiare politica. Ciò è dovuto al fatto che grossa parte delle azioni dell’azienda sono state acquisite da una casa Cinese. Questa ha pensato bene di optare su qualcosa di nuovo. E’ per questo che sono stati presentati i Snap Games, dei mini giochi all’interno dell’app.

Sono stati proposti ben 6 giochi differenti. Questi hanno lo scopo di divertite gli utenti, i quali potranno sfidare i propri amici. Al momento sono stati già lanciati 3 dei titoli proposti: Snake Squad, Zombie Rescue Squad e Bitmoji Party. Presto, però, dovrebbero arrivare anche gli altri tre (Alphabear Hustle, C.A.T.S Drift Race e Tiny Royale). Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.