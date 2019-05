Nonostante manchino pochissimi giorni alla presentazione di iOS 13, Apple sta cercando di rivolgere la sua attenzione anche ai nuovi melafonini. Oramai manca davvero pochissimo alla loro presentazione ufficiale (4 mesi circa). E’ chiaro che tutte le caratteristiche dei tre nuovi sono state ben definite. Nelle scorse ore, il colosso di Cupertino ha deciso di registrare i nuovi modelli presso la Commissione Economica Eurasiatica.

Ebbene sì, i nuovi iPhone tornano a far parlare di loro. Non è una novità che la casa della mela morsicata abbia deciso di registrare i nuovi modelli con così largo anticipo. Ricordiamo, infatti, che mosse analoghe sono state effettuate anche per tutti gli altri dispositivi della casa. I codici registrati sono ben 11. Si tratta di iPhone 11?

Apple: ben 11 varianti di iPhone saranno presentate a settembre

Come di consueto, l’azienda della mela morsicata ha registrato i codici dei nuovi dispositivi in arrivo nei prossimi mesi presso la Commissione Economica Eurasiatica. Sono comparse ben 11 numerazioni mai viste prima. Non c’è dubbio che si tratti di nuovi prodotti. Considerando che mancano circa 4 mesi al Keynote di presentazione dei nuovi iPhone, siamo certi che questi codici riguardino proprio loro. Ci saranno ben 11 varianti di iPhone differenti.

Ovviamente, i modelli principali di melafonino rimarranno tre: iPhone 11, iPhone 11 Max e iPhone 11R. Le 11 numerazioni identificano semplicemente le differenti varianti per ogni modello. Ricordiamo che il colosso di Cupertino registra annualmente i suoi prodotti presso la nota commissione in quanto risulta essere l’unico modo per vendere i dispositivi in alcuni paesi. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.