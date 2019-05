Continua la raffica di aggiornamenti iOS rilasciati dal colosso della mela morsicata. Nelle scorse ore Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento pubblico per tutti gli iPhone e iPad. Parliamo di iOS 12.3.1. Si tratta dell’ennesimo aggiornamento a distanza di poco tempo dall’ultimo iOS 12.3. Quali saranno le novità che ha portato?

Ebbene sì, nelle ultime settimane stiamo assistendo al rilascio di una vera e propria sfilza di aggiornamenti iOS. Pare che il colosso di Cupertino non sia mai soddisfatto al 100% del suo lavoro. Dopo l’arrivo pubblico di iOS 12.3, qualche giorno fa, ecco che spunta una nuova piccola release, iOS 12.3.1. Come si può intuire, si tratta di un aggiornamento che porta risoluzioni di problemi. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Apple: iOS 12.3.1 porta la risoluzione di alcuni bug

Il nuovo aggiornamento rilasciato da Apple nelle scorse ore per i suoi dispositivi non porta nessuna novità sostanziale. Sembra, infatti, che questo sia stato rilasciato per correggere alcuni bug sfuggiti ai test effettuati nelle svariate beta. A quanto pare l’azienda ha ritenuto giusto mettere fine ai problemi fin da subito con una piccola release, pur tenendo conto del fatto che presto vedrà la luce iOS 12.4.

I principali problemi risolti dall’aggiornamento sembrano riguardare l’applicazione Messaggi. Sono stati corretti due bug, infatti, correlati all’arrivo dei messaggi da parte dei mittenti sconosciuti. Ovviamente, ad essere migliorata è stata anche la stabilità generale del sistema operativo. Ricordiamo che tra meno di due settimane verrà presentato il nuovo iOS 13. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.