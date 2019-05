Apple: un analista anticipa importanti novità in arrivo sui futuri iPhone

L’azienda della mela morsicata, Apple, sembra avere in serbo grosse novità per gli iPhone del futuro. Andiamo a scoprire cosa ha detto un noto analista.

L’azienda della mela morsicata ha necessario bisogno di risollevare le vendite dei propri melafonini. Nonostante le previsioni sui servizi in arrivo siano molto positive, iPhone deve ritornare a regnare. Pare che Apple stia già pensando a cosa fare per riportare lo smartphone in auge. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Nelle scorse settimane vi abbiamo spesso parlato delle novità che saranno introdotte nei melafonini del 2019. Nonostante ciò, sembra che il colosso di Cupertino stia pensando già a cosa produrre per il 2020. Alcune fonti vicine all’azienda della mela morsicata hanno confermato importanti dettagli sugli iPhone del futuro. Quali saranno le loro caratteristiche?

Apple: iPhone 2020 con un Touch ID rivoluzionario

A confermare quelle che sono le intenzioni di Apple per i suoi futuri iPhone è stato un noto analista di Barlclays Blayne Curtis. Questo ha elencato una serie di informazioni decisamente interessanti in merito agli iPhone del 2019 e del 2020. Pare che le caratteristiche siano state confermate da alcuni produttori asiatici del colosso di Cupertino. Andiamo a elencare ciò che ha detto.

Partiamo con iPhone 11. Quanto dichiarato dall’analista sembra ricalcare quello che abbiamo già detto negli scorsi giorni in altri articoli. Lo smartphone non cambierà a livello estetico rispetto ai modelli precedenti. Le differenze saranno interne e nella fotocamera posteriore. iPhone 11R farà un bell’upgrade: doppia fotocamera e 4 GB di memoria RAM.

Per quanto riguarda gli iPhone del 2020, questi implementeranno la connettività 5G e introdurranno il rilevamento 3D tramite l’utilizzo delle fotocamere posteriori. Inoltre, sembra che sarà introdotta una particolare tecnologia che permetterà di riportare il Touch ID nello smartphone. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.