Tutti quelli che amano la tecnologia o che si trovano su Internet probabilmente hanno già giocato o hanno visto qualcosa relativo ai casinò online e al gioco d’azzardo. Nel 2018, a livello globale, il settore dei casinò online ha generato 56,05 miliardi di dollari e nel 2019 genererà 59 miliardi di dollari grazie anche alla diffusione dei giochi sulle app dei telefonini. Si tratta di un sacco di soldi, solo per fare un paragone, per darci la cifra di quanto sia importante questo settore, la Disney ha generato 55 miliardi di dollaro l’anno scorso. Il gioco online è uno delle forme di intrattenimento più praticata dagli adulti in tutto il mondo, dal Messico alla Malesia, dagli Stati Uniti alla Cina. Questa storia è molto interessante e tutti dovrebbero saperne di più per capire questa industria innovativa e potente.

Il successo ottenuto dal gioco online durante questi ultimi tempi è legato a un fatto di moda transitoria o di programmazione? Questa è una delle questioni che spesso chi si occupa di gambling si sta domandando, dopo aver analizzato nei dettagli i dati relativi al biennio 2017-2019. Sembrerebbe facile dare una risposta immediata, legata quindi alle statistiche del nuovo trend che dimostra come il gioco online, specialmente per quanto riguarda il casinò virtuale, si sia spostato sempre più verso nuove realtà come roulette, baccarat e ancora di più blackjack.

I giochi maggiormente praticati tra il 2018 e il 2019

Tuttavia è giusto ricordare come le tendenze siano spesso veicolate dai produttori e distributori che si occupano di questo tipo di settore. E’ innegabile ad esempio che il periodo d’oro del poker digitale sia passato, stando anche alle ultime stime e al bilancio operativo delle poker room, che in misura maggiore o minore, sono tutte in perdita sia rispetto al 2018, ma ancora di più rispetto al 2016-2017. Emerge un dato: è arrivato il momento del blackjack, per quanto riguarda i giochi più popolari e praticati del comparto legato all’offerta dei casinò online.

Il successo del blackjack in Europa

Il gioco del blackjack, se in Europa è legato a una nicchia consistente di appassionati e di giocatori, negli Stati Uniti e in generale in Nord America è un gioco molto diffuso e popolare, anche per via del suo fortunato utilizzo come espediente narrativo per opere di fiction, come narrativa popolare, serie tv e cinema. Non è un caso se anche parlando con un non esperto, un riferimento a una pellicola cult degli ultimi 20-30 anni salterà facilmente fuori, passando dalla pellicola ispirata a una storia vera come 21, fino alle citazioni cult come Una notte da leoni e ovviamente Rain Man con Dustin Hoffman e Tom Cruise. Partendo proprio da questo ultimo riferimento, sveliamo quali sono i trucchi legali maggiormente praticati che ci mostrano come vincere a blackjack online senza incappare in sanzioni di alcun tipo, proprio perché ammesse dal regolamento di gioco vigente attraverso i casinò live e digitali. Ora, se state cercando trucchi e abracadabra efficaci per scovare il sistema migliore per vincere e diventare ricchi, avete sbagliato articolo, perché qui vi daremo solo informazioni utili, mettendo da parte leggende metropolitane, ricerche di dealer e tavoli caldi e quant’altro.

Il metodo scientifico per giocare al blackjack

La mitologia e la pseudo-scienza, possono certo risultare metodi efficaci per vendere copie di un best-seller o per attirare il maggior numero di spettatori al cinema, ma non sono certo sistemi che possono avere una base attendibile, quando ci si siede al tavolo del blackjack, che è un gioco con le sue regole, facili o complicate, questo dipende dal vostro grado di giudizio. Tuttavia superato il classico luogo comune sul conteggio delle carte, il blackjack è un gioco mnemonico rapido e di non semplice comprensione, per chi desidera giocare con criterio, mettendo in campo le abilità del puro gioco, senza trucchetti inefficaci alla lunga. Tra i sistemi più efficaci, riconosciuti dagli esperti e dai migliori giocatori, abbiamo selezionato uno su tutti: l’individuazione degli assi. Come sicuramente saprete, per vincere al blackjack, bisogna ottenere un punteggio massimo di 21, ma la cosa più importante è quella di vincere rispetto al banco e quindi alla casa. Prevedere quando un asso uscirà non è certo semplice, motivo per cui c’è bisogno di molta pratica e di esercizio, per imparare a giocare a blackjack e a vincere.