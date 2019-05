Samsung potrebbe lanciare uno smartphone a sorpresa a fine 2019

La seconda metà del 2019 di Samsung consisteva nel Samsung Galaxy Note 10, nel rilascio del Galaxy Fold e che finalmente rendeva disponibile il Galaxy A80 al pubblico, ma sembra che la società possa avere un jolly extra nelle sue maniche.

Secondo il famoso leaker @UniverseIce, che ha una comprovata esperienza in fatto di anticipazioni accurate, Samsung ha in programma un rilascio per cellulari prevista per la fine del 2019 che non è la Note 10 o la Fold.

Qual’è il nuovo smartphone a sorpresa di Samsung?

L’indizio criptico potrebbe anche riferirsi a un altro pieghevole Samsung, poiché abbiamo sentito che l’azienda coreana sta lavorando su diversi nuovi dispositivi pieghevoli, uno dei quali potrebbe essere abbastanza vicino al completamento da essere pronto per il rilascio entro la fine dell’anno.

Tuttavia, data la recente debacle della durata di Galaxy Fold, Samsung potrebbe essere riluttante a rilasciare un’altra pieghevole così presto. Se dovessimo investire denaro su un’opzione, sarebbe il Galaxy Note 10 Pro o un altro phablet dell’azienda. La perdita dice che non è la nota 10, ma non dice che non è la nota 10 Pro, che ci aspettiamo di lanciare insieme alla nota 10.

Naturalmente questa è solo semantica, e potremmo essere smentiti su questo, ma un telefono enorme per competere con il Huawei Mate 20 X da 7,2 pollici potrebbe prendere la migliore tecnologia dai tablet Samsung e inserirla in un enorme telefono. Ovviamente, questi sono solo leak e supposizioni, né l’uscita di questo smartphone a sorpresa né le specifiche tecniche sono sicure e certe.