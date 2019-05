Il colosso della mela morsicata, Apple, sta facendo passi da gigante con i suoi software. Tuttavia, pare che su alcuni aspetti questi continuino ad essere arretrati. Uno dei servizi più carenti del colosso di Cupertino riguarda le mappe. Molto presto potrebbero arrivare novità sostanziali. Negli scorsi giorni, infatti, sono state avvistate numerose autovetture di mapping stradale in tutta la penisola italiana.

Ebbene sì, ne abbiamo parlato già altre volte, Apple sta cercando di rivolgere la sua attenzione verso orizzonti differenti. iPhone diventa sempre meno il fulcro dell’azienda. I servizi stanno lentamente prendendo il suo posto. Le novità in serbo per le nuove mappe dell’azienda sembrano essere davvero interessanti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Apple Maps: importanti novità in arrivo per gli utenti italiani, e non solo

Sono parecchi anni oramai che l’azienda di Cupertino ha deciso di mettere KO le mappe di Google per lasciare spazio alle sue mappe personali. Peccato, però, che il servizio non ha mai riscosso il successo sperato dall’azienda. E’ molto tempo che Apple cerca di rendere le sue mappe più affidabili. A breve potrebbe essere presentato un sostanziale cambiamento. Pare, infatti, che l’azienda sia pronta per il lancio di una funzione simile a Street View di Google.

Numerosi utenti italiani lo confermano, le autovetture di Apple Maps si stanno aggirando per tutta la penisola italiana. Sul sito dell’azienda è riportato che queste servono per effettuare dei potenziamenti alle mappe. Pare che la situazione non riguardi solamente l’Italia. Ad essere coinvolti, infatti, sono tutta una serie di paesi. Per il momento non sappiamo quando la nuova feature dell’azienda vedrà la luce. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.